Прогноз погоди на 13 вересня: Україну накриють дощі, буде прохолодно

У вівторок, 13 вересня, в Україні буде прохолодно, а також дощитиме.

Більшість регіонів України накриють значні дощі. Лише місцями на заході та півночі опадів поменшає. Втім, буде прохолодно і хмарно.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Зазначається, що вітер буде північно-західний, а його швидкість 5-10 м/с. У деяких регіонах опади можуть принести шквальні пориви вітру.

У північних областях синоптики прогнозують вдень 12-15 градусів тепла. На заході країни повітря прогріється до +13+16 градусів. У східних та південних регіонах України вдень стовпчики термометрів покажуть +17+19 градусів. В центрі - 16-18 градусів тепла. На високогір'ї Карпат протягом доби очікується +4+9 градусів.

Фото: Укргідрометцентр

У Києві 13 вересня також будуть дощі. Швидкість північно-західного вітру до 10 м/с. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +12+14 градусів. Температура повітря в Київській області вдень становитиме +11+16 градусів.

Нагадаємо, цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 25 травня, закінчилось 1-го вересня і загалом тривало 100 днів. Метеорологічна осінь у Києві розпочалась на два тижні раніше за кліматичну норму.

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