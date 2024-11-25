Баварія – ПСЖ: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 26 листопада, "Баварія" прийме ПСЖ у матчі п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після чотирьох турів мюнхенці з 6 очками посідають 17-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. Німецький гранд розніс загребське "Динамо" (9:2), поступився "Астон Віллі" (0:1), розгромно програв "Барселоні" (1:4) та переміг "Бенфіку" (1:0).

Парижани з 4 балами розташовуються на 25-й сходинці турнірної таблиці ЛЧ. Чинний чемпіон Франції обіграв "Жирону" (1:0), програв "Арсеналу" (0:2), зіграв унічию з ПСВ (1:1) та зазнав поразки від "Атлетіко" (1:2).

Де дивитися матч Баварія – ПСЖ

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Прогнози букмекерів на матч Баварія – ПСЖ

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Баварію". На перемогу підопічних Венсана Компані приймаються ставки з коефіцієнтом 1,61. Нічия – 4,60. Виграш ПСЖ – 5,20.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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