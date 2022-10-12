Чемпіон України з баскетболу з перемоги стартував у Єврокубку

У середу, 12 жовтня, "Прометей" провів свій дебютний поєдинок у другому за престижністю клубному турнірі Європи – Єврокубку.

Чемпіон України з баскетболу "Прометей" вдало дебютував у Єврокубку. У поєдинку першого туру українська команда здолала литовський "Літкабеліс".

Поєдинок завершився з рахунком 82:71.

Найрезультативнішим гравцем у складі українського колективу став Джіан Клавелл, який записав на свій рахунок 20 очок, три передачі та три підбирання.

Єврокубок – другий за престижністю клубний турнір, який проводиться щорічно серед баскетбольних клубів Європи під егідою УЛЄБ та ФІБА Європа.

У суботу, 15 жовтня, "Прометей" зіграє у Латвійсько-естонській лізі. На майданчику олімпійського центру "Рімі" (Рига) він прийме БК "ВЕФ Рига".

Нагадаємо, що київський "Будівельник" не зумів кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. У другому раунді відбору столична команда поступилася німецькому "Бамбергу".

Читайте також:

Оновили рекорд за виграними титулами: визначився тріумфатор жіночого ЧС-2022 з баскетболу

Баскетболістки збірної Малі жорстко побилися між собою після матчу ЧС: момент потрапив на камери

Підготувалася до світової першості: молодіжна збірна України з баскетболу виграла міжнародний турнір в Угорщині