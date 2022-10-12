Чемпион Украины по баскетболу с победы стартовал в Еврокубке

В среду, 12 октября, "Прометей" провел свой дебютный поединок второму по престижности клубному турниру Европы – Еврокубке.

Чемпион Украины по баскетболу "Прометей" удачно дебютировал в Еврокубке. В поединке первого тура украинская команда одолела литовский "Литкабелис".

Поединок завершился со счётом 82:71.

Самым результативным игроком в составе украинского коллектива стал Джиан Клавелл, записавший на свой счет 20 очков, три передачи и три подбора.

Еврокубок – второй по престижности клубный турнир, проводимый ежегодно среди баскетбольных клубов Европы под эгидой УЛЕБ и ФИБА Европа.

В субботу, 15 октября, "Прометей" сыграет в Латвийско-Эстонской лиге. На площадке олимпийского центра "Рими" (Рига) он примет БК "ВЭФ Рига".

Напомним, что киевский "Будивельник" не сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов. Во втором раунде отбора столичная команда уступила немецкому "Бамбергу".

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