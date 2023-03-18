Циганков забив другий гол за "Жирону" в чемпіонаті Іспанії

Українець відзначився у поєдинку проти "Райо Вальєкано".

Український півзахисник Віктор Циганков забив свій другий гол у сезоні за іспанську "Жирону".

25-річний футболіст збірної України вразив ворота "Райо Вальєкано" в матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги.

На 29-й хвилині Циганков зрівняв рахунок у грі, вдало зігравши на добиванні. Відео гола українця доступне за посиланням.

Зазначимо, що на перерву команди пішли за рахунку 2:1 на користь "Райо Вальєкано". За господарів забивали Ісі Паласон та Оскар Трехо.

Крім того, Трехо на 40-й хвилині Трехо не реалізував пенальті.

Для Циганкова це другий гол за "Жирону" цього сезону. Також в його активі три асисти.

Наразі "Жирона" посідає 12-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, набравши 30 очок.

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