Цыганков оформил дебютный дубль за "Жирону" в чемпионате Испании

Украинец отличился дублем в поединке против "Райо Вальекано".
Украинский полузащитник Виктор Цыганков забил свой второй и третий гол в сезоне за испанскую "Жирону".
25-летний футболист сборной Украины поразил ворота "Райо Вальекано" в матче 26-го тура испанской Ла Лиги.
На 29-й минуте Цыганков сравнял счет в игре, удачно сыграв на добивании. Видео первого гола украинца доступно по ссылке.
Отметим, что на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу "Райо Вальекано". За хозяев забивали Иси Паласон и Оскар Трехо.
Кроме того, Трехо на 40-й минуте Трехо не реализовал пенальти.
На 52-й минуте украинец во второй раз сравнял счет – 2:2.
Для Цыганкова это второй и третий голы за "Жирону" в этом сезоне. Также в его активе три ассиста.
Сейчас "Жирона" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 30 очков.
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