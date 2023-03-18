Цыганков оформил дебютный дубль за "Жирону" в чемпионате Испании

Украинец отличился дублем в поединке против "Райо Вальекано".

Украинский полузащитник Виктор Цыганков забил свой второй и третий гол в сезоне за испанскую "Жирону".

25-летний футболист сборной Украины поразил ворота "Райо Вальекано" в матче 26-го тура испанской Ла Лиги.

На 29-й минуте Цыганков сравнял счет в игре, удачно сыграв на добивании. Видео первого гола украинца доступно по ссылке.

Отметим, что на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу "Райо Вальекано". За хозяев забивали Иси Паласон и Оскар Трехо.

Кроме того, Трехо на 40-й минуте Трехо не реализовал пенальти.

На 52-й минуте украинец во второй раз сравнял счет – 2:2.

Для Цыганкова это второй и третий голы за "Жирону" в этом сезоне. Также в его активе три ассиста.

Сейчас "Жирона" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 30 очков.

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