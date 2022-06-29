Динамо - Лозанна: онлайн-відеотрансляція благодійного матчу

У середу, 29 червня, київське "Динамо" в другому поєдинку літнього тренувального збору зустрінеться зі швейцарською "Лозанною".

Поєдинок відбудеться в рамках благодійного турне киян "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!").

Команди зіграють у Лозанні на стадіоні Stade de la Tuiliere. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Для "біло-синіх" це буде другий спаринг на передсезонних зборах у Швейцарії. У першому контрольному поєдинку команда Мірчі Луческу зіграла внічию зі швейцарським "Івердоном" - 1:1.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу між київським "Динамо" та швейцарською "Лозанною".

Нагадаємо, вже наступного місяця "Динамо" стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів. Матчі "біло-синіх" проти турецького "Фенербахче" відбудуться 20-го та 27 липня. Першу зустріч, яка номінально буде домашньою для підлпічних Луческу, команди проведуть у польському Лодзі.

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