Динамо - Сьйон: онлайн-відеотрансляція благодійного матчу

У суботу, 2 липня, київське "Динамо" в третьому поєдинку літнього тренувального збору зустрінеться зі швейцарськом "Сьйоном".

Поєдинок відбудеться в рамках благодійного турне киян "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!").

Команди зіграють на стадіоні "Stade Saint-Germain", розташованому в муніципалітеті Сов'єз. Початок зустрічі запланований на 20:00 за київським часом.

Для "біло-синіх" це буде вже третій спаринг на передсезонних зборах у Швейцарії. У першому контрольному поєдинку команда Мірчі Луческу зіграла внічию зі швейцарським "Івердоном" (1:1), а в другому поступилася швейцарській "Лозанні" (0:2).

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу між київським "Динамо" та швейцарськом "Сьйоном".

Уже цього місяця "Динамо" стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів. Матчі "біло-синіх" проти турецького "Фенербахче" відбудуться 20-го та 27 липня. Першу зустріч, яка номінально буде домашньою для підопічних Луческу, команди проведуть у польському Лодзі.

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