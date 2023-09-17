Динамо – Ворскла: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 7-го туру чемпіонату України між киянами і полтавцями.
У понеділок, 18 вересня, "Динамо" та "Ворскла" поміряються силами у заключному матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Початок гри – о 17:00.
Після трьох зіграних матчів "біло-сині" з 6 очками посідають десяте місце у турнірній таблиці УПЛ. Полтавська команда провела п'ять зустрічей і з 9 балами посідає п'яту позицію.
До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Ворскла" з Youtube-каналу FootballHub.
Гру також можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ і телеканалі 2+2.
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