Динамо – Ворскла: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире поединок 7-го тура чемпионата Украины между киевлянами и полтавчанами.

В понедельник, 18 сентября, "Динамо" и "Ворскла" померяются силами в заключительном матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Поединок состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало игры – в 17:00.

После трех сыгранных матчей "бело-синие" с 6 очками занимают десятое место в турнирной таблице УПЛ. Полтавская команда провела пять встреч и с 9 баллами занимает пятую позицию.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Ворскла" из Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно просмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и телеканале 2+2.

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