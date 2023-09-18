Південна Корея надасть Україні техніку для прориву мінних полів: що про неї відомо

Йдеться про машини для розмінування K600 Rhino, побудовані на базі південнокорейського аналога танка M1 Abrams.

Південна Корея надасть Україні дві машини K600 Rhino для прориву мінних полів.

Про це повідомляє південнокорейське видання The Chosun Ilbo.

Південна Корея досі не надала Україні жодного летального озброєння. Машини K600 Rhino хоч і не вважаються летальною зброєю, але є найбільш бойовим обладнанням, яке отримала Україна від Сеула.

"Нещодавно уряд (Південної Кореї. – Ред.) вирішив відправити в Україну два тральщики якомога швидше на додаток до попередньої партії старих міношукачів. Це сталося після термінового прохання та обіцянки президента Юн Сук Йоля підтримати Україну", – повідомили у виданні.

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Таке рішення Сеул ухвалив після зустрічі диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої обидві сторони, як припускають, уклали угоди щодо постачання зброї.

Побоюючись реакції Кремля, уряд Південної Кореї попросить Україну використовувати транспортні засоби лише для гуманітарних операцій.

Що відомо про K600 Rhino

У Defence-ua зауважують, що базою для K600 Rhino є південнокорейський танк К1, який по суті є місцевою копією американського ОБТ M1 Abrams, але з елементами власної локалізації.

K600 Rhino вперше надійшов на озброєння Південної Кореї у 2020 році та оснащений найновішим обладнанням для виявлення мін та розмінування.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея надасть Україні 2,3 млрд доларів на відновлення.

Нагадаємо, наприкінці травня 2023 року видання WSJ повідомляло, що Південна Корея передасть Україні сотні тисяч артснарядів через США. Чи отримала Україна ці снаряди, поки невідомо.

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