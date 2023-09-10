Південна Корея надасть Україні 2,3 млрд доларі: на що підуть кошти

В середині липня президент Південної Кореї оголосив про виділення Україні рекордної суми допомоги

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що країна почне надавати допомогу Україні на відновлення, проте, лише від 2025 року.

Про це пише Yonhap.

Як передає видання, $300 млн спрямують на гуманітарні потреби у 2024 році, а решту $2 млрд — в 2025 році у вигляді довгострокової допомоги.

Прикметно, що в середині липня президент Південної Кореї оголосив про виділення Україні рекордної суми допомоги. Він пообіцяв більше військових постачань у поточному році та оголосив про надання $150 мільйонів для підтримки України.

Зброя для України

Нагадаємо, Збройні сили України отримали приблизно 650 одиниць бронетехніки від західних партнерів за півтора року війни. Якщо екстраполювати таку кількість на американський лендліз під час Другої світової війни, то це досить багато.

США у четвер, 7 вересня, оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму 600 мільйонів доларів.

Велика Британія надасть Україні модернізовані розвідувальні машини Scimitar Mk.2. Перед транспортуванням на них проведуть ремонтні роботи.

У Німеччині 30 серпня повідомили, що вони передали Україні новий пакет військової допомоги, який включає танки, станцію РЛС та розвідувальні дрони.

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