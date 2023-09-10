Подоляк розповів, про що сигналізує візит Блінкена до Києва

Блінкен зміг на місці вивчити потреби України на цьому етапі війни.

Держсекретар США Ентоні Блінкен цього тижня здійснив візит до України, що сигналізує про 2 аспекти.

Про це розповів радник Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Перший — це абсолютний символізм, який має вкотре вбити всі конспірологічні версії і показати, що проукраїнська коаліція (в якій Сполучені Штати є домінантною) буде максимально підтримувати Україну аж до фіналу в цій війні", - каже Подоляк.

Водночас ще один момент - Блінкен зміг на місці вивчити потреби України на цьому етапі війни.

"У нього були хороші зустрічі і на рівні головнокомандувача ЗСУ Залужного, і на рівні президента України Зеленського. На них також обговорювалося, що на цьому етапі необхідно для прискорення просування ЗСУ", - додав радник ОП.

Подоляк каже, що на цьому етапі нам потрібні додаткові системи протиракетної оборони, щоб закрити небо.

"Тому що Росія використовує ракети для психологічного впливу на перебіг війни. Нам потрібні авіаційні інструменти. Президент неодноразово говорив, що поки Росія домінує в повітрі, наступ іде повільніше, ніж нам би хотілося", - зазначив Подоялк.

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На думку політолога, третя ціль цього візиту може полягати у тому, щоб підтвердити доцільність та необхідність отримання Україною нового озброєння.

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення Україні понад мільярда доларів допомоги.

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