"Динамо" здобуло першу перемогу на літніх тренувальних зборах у Швейцарії

"Динамо" здобуло першу перемогу на літніх тренувальних зборах у Швейцарії

У суботу, 2 липня, київське "Динамо" в третьому поєдинку літнього тренувального збору здолало швейцарський "Сьйон".

Команда Мірчі Луческу здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0 .

Зустріч відбулася в рамках благодійного турне киян "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!") на підтримку України у війні з російськими окупантами.

Автором єдиного м'яча в цій зустрічі став форвард "біло-синіх" Владислав Ванат. 20-річний український футболіст відзначився на 35-й хвилині поєдинку.

Для "біло-синіх" це був уже третій спаринг на передсезонних зборах у Швейцарії. У першому контрольному поєдинку команда Мірчі Луческу зіграла внічию зі швейцарським "Івердоном" (1:1), а в другому поступилася швейцарській "Лозанні" (0:2).

У наступних матчах благодійного туру на підтримку України "біло-сині" зіграють проти "Янг Бойз" (5 липня) та "Люцерна" (9 липня).

Нагадаємо, уже цього місяця "Динамо" стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів. Матчі "біло-синіх" проти турецького "Фенербахче" відбудуться 20-го та 27 липня. Першу зустріч, яка номінально буде домашньою для підопічних Луческу, команди проведуть у польському Лодзі.

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