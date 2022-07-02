NASAMS від США: військовий експерт розповів про переваги ЗРК

Такі системи ППО стоять довкола Вашингтона. Вони відпрацьовують прикриття Білого дому.

Міноборони США підтвердило надання Україні чергового пакету військової допомоги в розмірі 820 млн. дол. До складу допомоги, зокрема, увійдуть засоби ППО.

Про ЗРК середньої дальності NASAMS розповів воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" та блогер Олександр Коваленко в ефірі телемарафону "Freeдом".

"Дві установки ППО - це первинна пепартія. Ця кількість збільшуватиметься. NASAMS – це комплекс середнього радіусу дії. Хоча, залежно від виду ракет даного комплексу, що застосовується, можна розширювати і дальність ураження об'єктів. Він непогано інтервується у загальну систему ППО. Ним можна прикривати, наприклад, прикордонні ділянки, або якісь стратегічно важливі об'єкти", – повідомив Коваленко.

За його словами, до 24 лютого 2022-го Україна мала одне з найбільш насичених боєздатних ППО в порівнянні з будь-якою країною ЄС.

"Якщо ми беремо окремо будь-яку з країн, без урахування потенціалу НАТО, то наша ППО була одією з більш насичених і боєздатних. Нині вона зазнало суттєвих втрат", – зазначив експерт.

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