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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Динамо – Пафос: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж першого поєдинку між чемпіонами України та Кіпру.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Микола Шапаренко

Микола Шапаренко / © ФК Динамо Київ

У вівторок, 5 серпня, київське "Динамо" позмагається з кіпрським "Пафосом" у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбудеться в польському Любліні на "Арені Люблін". Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

"Динамо" стартувало з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де двічі розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Завдяки цьому кияни гарантували собі єврокубкову осінь – потрапляння щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.

"Пафос" у другому відбірковому раунді Ліги чемпіонів пройшов ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів (1:1, 1:0).

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, а переможений побореться в раунді плейоф відбору Ліги Європи. Жеребкування відбудеться у понеділок, 4 серпня.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Пафос".

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