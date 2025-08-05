ТЦК та СП не мають права на незаконне утримання: заява омбудсмена

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Навіть під час воєнного стану працівники ТЦК та СП зобов’язані діяти виключно в межах закону.

Про це повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець.

В Офісі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини активно реагують на всі повідомлення про можливі порушення прав людини з боку представників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час мобілізаційних заходів. Йдеться про випадки незаконного утримання, обмеження свободи, застосування фізичної сили та інші неправомірні дії.

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«Як Омбудсман я дію у межах своїх повноважень, зокрема надсилаю офіційні звернення до компетентних органів. У разі підтвердження порушень — наполягаю на притягнення винних до відповідальності», — повідомив Дмитро Лубінець.

Під час воєнного стану працівники ТЦК та СП зобов’язані діяти виключно в межах закону. Вони не мають права обмежувати свободу громадян без законних підстав чи застосовувати силу. Примусове доставлення або утримання можливі лише за рішенням уповноважених органів. Водночас, громадяни також повинні дотримуватися чинних норм законодавства.

Нагадаємо, у Вінниці виник конфлікт між цивільними родичами мобілізованих і військовими ТЦК та СП.

Тоді поліція затримала п’ятьох чоловіків віком від 21 до 33 років, які брали участь у штурмі стадіону, де перебували мобілізовані.