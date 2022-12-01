Гана – Уругвай: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

Африканці та південноамериканці битимуться за путівку до плейоф.

У п'ятницю, 2 грудня, в матчі 3-го туру групи H чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Гани зіграє з Уругваєм.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ель-Джануб" в Ель-Вакрі. Початок зустрічі – о 17:00 за київським часом.

У перших двох турах Гана набрала 3 очки: поступилася Португалії (3:2), та перемогла Південну Корею (2:3).

Уругвай перед заключним туром має тільки один бал: на старті турніру південноамериканці розписали нічию з Південною Кореєю (0:0), після чого програли португальцям (2:0).

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Де дивитися матч Гана – Уругвай

На території України поєдинок у прямому ефірі покаже лише відеосервіс MEGOGO.

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Прогнози букмекерів на матч Гана – Уругвай

У майбутньому поєдинку букмекери віддають перевагу Уругваю. На його перемогу приймаються ставки коефіцієнтом 1,81. Нічия – 3,75. Тріумф Гани оцінюється в 4,75.

У паралельному матчі 3-го туру цього квартету сильнішого з'ясовуватимуть Південна Корея та Португалія, яка вже гарантувала собі участь у плейоф . Цей поєдинок також розпочнеться о 17:00 за київським часом.

. Цей поєдинок також розпочнеться о 17:00 за київським часом. До плейоф (1/8 фіналу) з групи вийдуть дві найкращі команди.

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