Гана – Уругвай: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Африканцы и южноамериканцы сразятся за путевку в плей-офф.

В пятницу, 2 декабря, в матче 3-го тура группы H чемпионата мира-2022 по футболу сборная Ганы сыграет с Уругваем.

Поединок состоится на стадионе "Эль-Джануб" в Эль Вакре. Начало встречи – в 17.00 по киевскому времени.

В первых двух турах Гана набрала 3 очка: уступила Португалии (3:2) и победила Южную Корею (2:3).

Уругвай перед заключительным туром имеет только один балл: на старте турнира южноамериканцы расписали ничью с Южной Кореей (0:0), после чего проиграли португальцам (2:0).

Смотрите также: Чемпионат мира по футболу 2022: группы и турнирные таблицы

Где смотреть матч Гана – Уругвай

На территории Украины поединок в прямом эфире покажет только видеосервис MEGOGO.

Смотрите также: Чемпионат мира по футболу-2022: кто будет транслировать турнир в Украине, где смотреть матчи

Прогнозы букмекеров на матч Гана – Уругвай

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение Уругваю. На его победу принимаются ставки коэффициентом 1,81. Ничья – 3,75. Триумф Ганы оценивается в 4,75.

В параллельном матче 3-го тура этого квартета будут сильнейшего выяснять Южная Корея и Португалия, которая уже гарантировала себе участие в плей-офф . Этот поединок также начнется в 17:00 по киевскому времени.

. Этот поединок также начнется в 17:00 по киевскому времени. В плей-офф (1/8 финала) из группы выйдут две лучшие команды.

Читайте также:

Чемпионат мира по футболу-2022: кто уже вышел в плейоф

Лукаку не спас: Хорватия не пустила Бельгию в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Марокко одержала победу над Канадой и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022