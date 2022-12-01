Гана – Уругвай: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Африканцы и южноамериканцы сразятся за путевку в плей-офф.
В пятницу, 2 декабря, в матче 3-го тура группы H чемпионата мира-2022 по футболу сборная Ганы сыграет с Уругваем.
Поединок состоится на стадионе "Эль-Джануб" в Эль Вакре. Начало встречи – в 17.00 по киевскому времени.
В первых двух турах Гана набрала 3 очка: уступила Португалии (3:2) и победила Южную Корею (2:3).
Уругвай перед заключительным туром имеет только один балл: на старте турнира южноамериканцы расписали ничью с Южной Кореей (0:0), после чего проиграли португальцам (2:0).
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Где смотреть матч Гана – Уругвай
На территории Украины поединок в прямом эфире покажет только видеосервис MEGOGO.
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Прогнозы букмекеров на матч Гана – Уругвай
В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение Уругваю. На его победу принимаются ставки коэффициентом 1,81. Ничья – 3,75. Триумф Ганы оценивается в 4,75.
- В параллельном матче 3-го тура этого квартета будут сильнейшего выяснять Южная Корея и Португалия, которая уже гарантировала себе участие в плей-офф. Этот поединок также начнется в 17:00 по киевскому времени.
- В плей-офф (1/8 финала) из группы выйдут две лучшие команды.
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