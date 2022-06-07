Ірландія - Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

У середу, 8 червня, відбудеться матч 2-го туру групової стадії Ліги націй сезону 2022/23 між збірними України та Ірландії. Стежте за перебігом стартового поєдинку "синьо-жовтих" в Дубліні разом з ТСН Проспорт.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Авіва". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що гостьовий для української збірної матч 1-го туру проти шотландців запланований на 21 вересня через завантажений графік "синьо-жовтих" у червні.

Після гостьового матчу з Ірландією на "синьо-жовтих" чекають на домашні зустрічі Ліги націй з Вірменією (11 червня) та Ірландією (14 червня), які через війну з російськими окупантами відбудуться в Польщі.

Нагадаємо, в Лізі націй-2022/23 збірна України гратиме в першій групі Дивізіону B, де суперниками нашої команди будуть Шотландія, Ірландія та Вірменія. У стартовому матчі цього квартету Вірменія мінімально обіграла Ірландію.

Додамо, що команда Олександра Петракова, на жаль, не змогла вийти на ЧС-2022, програвши в фіналі плейоф кваліфікації Уельсу. Проте журитися нашій збірній та уболівальникам зараз точно не час.