"Сотні тіл лежать": Арестович розповів про розгром армії РФ у Сєвєродонецьку

Російські окупанти під час штурму Сєвєродонецька зазнають значних втрат.
А тому загарбники уникають ближніх боїв та б'ють артилерією.
Про це 8 червня заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.
"Ми чекали на російський наступ. Я це анонсував, але вони вирішили наді мною познущатись і не пішли у наступ. Точніше пішли і щось намагаються робити, але у них нічого не виходить. Вони роблять ставку на авіацію та артилерію та уникають ближніх боїв, бо у Сєвєродонецьку окупанти мають великі втрати. Там сотні тіл лежать: у Сєвєродонецьку та в цьому напрямку. Там наші відійшли, вони відійшли. Працює авіація та артилерія", - сказав Арестович.
Нагадаємо, російські окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька, проте загрози оточення українських військ на Луганщині немає.
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