"Кривбас" дізнався суперника у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи

У понеділок, 22 липня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи сезону-2024/25.

Свого суперника на цій стадії турніру також дізнався криворізький "Кривбас". Бронзовий призер минулого розіграшу УПЛ позмагається з чеською "Вікторією" Пльзень.

Матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 8 та 15 серпня.

Перший поєдинок проти чеського клубу буде номінально домашнім для підопічних Юрія Вернидуба. Час та місце проведення зустрічі стануть відомі пізніше.

Переможець протистояння "Кривбас" – "Вікторія" Пльзень вийде до плейоф кваліфікації Ліги Європи. Команда, яка програє, потрапить до раунду плейоф відбору Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" дізналося потенційного суперника у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів. Також кияни отримали потенційного суперника у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи, де зіграють у разі вильоту від сербського "Партизана" у 2-му раунді відбору ЛЧ.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" в ранзі чемпіона України автоматично отримав путівку до основного раунду Ліги чемпіонів.

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