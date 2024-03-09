Ліверпуль – Манчестер Сіті: де дивитися і ставки букмекерів на суперматч АПЛ

Мерсисайдці та "городяни" позмагаються за лідерство у чемпіонаті Англії.

У неділю, 10 березня, відбудеться центральний матч 28-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ), у якому "Ліверпуль" прийматиме "Манчестер Сіті".

Команди зіграють на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 17:45 за київським часом.

Перед початком 28-го туру "Ліверпуль" (63 очки) очолює таблицю АПЛ. Команда Юргена Клоппа на один бал випереджає "Манчестер Сіті" та на два – "Арсенал" українця Олександра Зінченка.

Де дивитися матч Ліверпуль – Манчестер Сіті

На території України матч "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Ліверпуль – Манчестер Сіті

Букмекери вважають незначним фаворитом прийдешнього матчу команду Хосепа Гвардіоли. На перемогу "небесно-блакитних" можна поставити з коефіцієнтом 2,37. Нічия – 3,90. Виграш "Ліверпуля" – 3,05.

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