Луніним зацікавився чемпіон Франції, а також два іспанські клуби - ЗМІ

Луніним зацікавився чемпіон Франції, а також два іспанські клуби - ЗМІ

Голкіпер має намір покинути свою нинішню команду.

Український воротар мадридського " Реала " Андрій Лунін зацікавив одразу три клуби з топ-5 чемпіонатів Європи.

Як повідомляє Fichajes, 22-річного голкіпера в своєму складі хоче бачити чинний чемпіон Франції "Лілль", а також представники іспанської Ла Ліги - "Гранада" та "Еспаньол".

Цікаво, що в жодному з них Луніну не гарантовано місце у стартовому складі. "Гранада" та "Еспаньол" шукають другого воротаря, щоб збільшити конкуренцію за місце у воротах. "Лілль" же розглядає Андрія у статусі заміни Іво Грбичу, який виступає за "догів" на правах оренди.

Зазначимо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що Лунін має намір розпрощатися з "Реалом". Юного голкіпера абсолютно не влаштовує роль запасного, яку він займає, перебуваючи за спиною досвідченого бельгійця Тібо Куртуа.

Чинна угода Луніна з "вершковими" розрахована до середини 2024 року;

Андрій перейшов до " Реала " влітку 2018 року з луганської " Зорі ". За українця "вершкові" заплатили 8,5 мільйона євро;

Від того часу Лунін здавався в оренди "Леганесу", "Вальядоліду" і "Ов'єдо", сумарно за які провів 29 поєдинків. За "Реал" він зіграв всього один матч. Цього сезону воротар ще не провів жодного поєдинку за клуб.

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