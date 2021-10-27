Луніним зацікавився чемпіон Франції, а також два іспанські клуби - ЗМІ

Голкіпер має намір покинути свою нинішню команду.
Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін зацікавив одразу три клуби з топ-5 чемпіонатів Європи.
Як повідомляє Fichajes, 22-річного голкіпера в своєму складі хоче бачити чинний чемпіон Франції "Лілль", а також представники іспанської Ла Ліги - "Гранада" та "Еспаньол".
Цікаво, що в жодному з них Луніну не гарантовано місце у стартовому складі. "Гранада" та "Еспаньол" шукають другого воротаря, щоб збільшити конкуренцію за місце у воротах. "Лілль" же розглядає Андрія у статусі заміни Іво Грбичу, який виступає за "догів" на правах оренди.
Зазначимо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що Лунін має намір розпрощатися з "Реалом". Юного голкіпера абсолютно не влаштовує роль запасного, яку він займає, перебуваючи за спиною досвідченого бельгійця Тібо Куртуа.
-
Чинна угода Луніна з "вершковими" розрахована до середини 2024 року;
-
Андрій перейшов до "Реала" влітку 2018 року з луганської "Зорі". За українця "вершкові" заплатили 8,5 мільйона євро;
- Від того часу Лунін здавався в оренди "Леганесу", "Вальядоліду" і "Ов'єдо", сумарно за які провів 29 поєдинків. За "Реал" він зіграв всього один матч. Цього сезону воротар ще не провів жодного поєдинку за клуб.
Читайте також: