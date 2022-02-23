Матч "Динамо" в Юнацькій лізі УЄФА перенесено, місце проведення під питанням

Поєдинок не відбудеться у призначену дату.

УЄФА змінив дату проведення матчу 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА сезону 2021/22, в якому київське "Динамо" прийматиме лісабонський "Спортинг".

Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.



"УЄФА призначив нову дату поєдинку – середа, 9 березня. Час початку та місце проведення гри поки що залишаються незмінними – матч розпочнеться о 17:00 на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.



Враховуючи ситуацію в Україні, дата, час та місце проведення гри на даний момент не є остаточними. УЄФА продовжує стежити за розвитком подій у нашій країні та залишає за собою право ухвалити остаточне рішення на початку наступного тижня, про що буде повідомлено додатково", – йдеться у повідомленні "Динамо".

Поєдинок мав відбутися 2 березня о 17.00.

Раніше повідомлялося, що португальці категорично відмовлялись летіти до столиці України через напружену політичну ситуацію та загрозу повноцінного військового вторгнення Росії на територію України. Уряд Португалії наразі не рекомендує своїм громадянам відвідувати Україну.

Переможець пари "Динамо" / "Спортинґ" в 1/4 фіналу зустрінеться з переможцем пари "Мідтьюлланд" (Данія) / "Бенфіка" (Португалія). Чвертьфінальний поєдинок також може відбутися в Україні.

Матчі 1/8 фіналу будуть зіграні 1-2 березня, а чвертьфінали заплановано на 15-16 березня. Півфінали та фінал турніру відбудуться 22 та 25 квітня відповідно у швейцарському Ньйоні.

Нагадаємо, на груповій стадії Юнацької ліги УЄФА кияни посіли друге місце, обійшовши однолітків із "Баварії" та "Барселони", але на два очки відставши від "Бенфіки". В 1/16 фіналу "Динамо" в серії пенальті вибило іспанський "Депортіво".

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