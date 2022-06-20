Мінус ще один легіонер: "Шахтар" продав бразильця до Серії А

Мінус ще один легіонер: "Шахтар" продав бразильця до Серії А

Півзахисник донецького "Шахтаря" Маркос Антоніо перебрався до римського "Лаціо".

"Шахтар" продовжує втрачати легіонерів через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України. Після вінгера Давіда Нереса, який перейшов до "Бенфіки", донецький клуб залишив ще один бразилець - Маркос Антоніо.

22-річний бразильський талант підписав з "орлами" контракт на п'ять років. Сума трансферу бразильця склала десять мільйонів євро, два з яких - бонуси.

Маркос Антоніо виступав у складі "Шахтаря" від лютого 2019 року. За цей час він провів у футболці "помаранчево-чорних" 101 матч та забив дев'ять голів.

У складі "гірників" бразилець двічі ставав чемпіоном нашої країни, а також один раз вигравав Кубок і Суперкубок України. У сезоні-2021/22 він провів за "Шахтар" 28 матчів, забивши 3 голи та віддав одну гольову передачу.

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