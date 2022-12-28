Непереможного американця заарештували за 11 днів до бою: що сталося

Непереможеного американського боксера Джервонту Девіса, який володіє поясом чемпіона WBA World у легкій вазі, було заарештовано напередодні його поєдинку.

Про це повідомляє TMZ.

Зазначається, що це сталося у ніч проти вівторка, 27 грудня, в окрузі Бровард (штат Флорида).

Наразі Джервонта перебуває під вартою. 28-річного боксера звинувачують у завдаванні тілесних ушкоджень та домашньому насильстві.

Зазначимо, що у ніч проти 8 січня Девіс має провести бій із володарем титулу WBA у другій напівлегкій вазі Ектором Луїсом Гарсією, який задля цього поєдинку піднявся у легкий дивізіон. Тепер невідомо, чи відбудеться поєдинок.

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