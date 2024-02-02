Офіційно: мадридський "Реал" підписав ще одного українського голкіпера

Мадридський "Реал" підписав 17-річного українського воротаря Іллю Волошина.

Про це офіційно повідомила в Instagram футбольна агенція Волошина RGFootball.

Зазначається, що угода юного українського голкіпера з "вершковими" розрахована до 2026 року. Фінансові умови не розголошуються.

Цього сезону український воротар провів 11 матчів за іспанський клуб "Райо Махадаонда", з них вісім – "на нуль".

Волошин є вихованцем ДЮСШ м. Новомосковськ, де він виступав від 2014 до 2019 року. Згодом виступав за молодіжну команду "Дніпра".

У вересні 2022-го Волошин переїхав до Іспанії, де грав за "Новельду" і "Райо Махадаонда". У травні 2023 року Ілля дебютував за збірну України U-16 в матчі проти Латвії (4:0).

До слова, на Волошина претендували й інші європейські клуби – "Атлетіко", "Бенфіка", "Спортинг" і "Ювентус", але він обрав саме "Реал", де зараз також виступає інший український голкіпер – Андрій Лунін.

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