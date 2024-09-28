"Полісся" обіграло "Карпати" та піднялося на друге місце в УПЛ (відео)

Житомирці цього сезону не програли жодного із семи поєдинків у чемпіонаті України.

"Полісся" на виїзді обіграло "Карпати" в матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Україна" у Львові завершився з рахунком 1:3 .

Гості вийшли вперед на 18-й хвилині зусиллями Бориса Крушинського. Вже за хвилину львів'яни відігралися завдяки голу Дениса Мірошніченка.

Перед самою перервою Олексій Гуцуляк знову вивів житомирців вперед, скориставшись передачею Крушинського.

У другому таймі підопічні Імада Ашура зміцнили свою перевагу – на 70-й хвилині відзначився Олександр Назаренко.

Огляд матчу "Карпати" – "Полісся"

"Полісся" з 17 очками піднялося на друге місце в УПЛ, не програвши цього сезону жодного із семи поєдинків у чемпіонаті України (5 перемог і 2 нічиї). Житомирський клуб на два бали відстає від "Олександрії", яка лідирує.

Своєю чергою, "Карпати" з 8 заліковими балами розташовуються на десятій позиції в таблиці УПЛ.

У наступному турі УПЛ житомирці 6 жовтня приймуть "Ворсклу", а підпічні Владислава Лупашка 4 жовтня вдома зіграють з "Інгульцем".

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