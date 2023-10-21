Помер легендарний футболіст Боббі Чарльтон

Чемпіон світу та володар "Золотого м'яча" відійшов у вічність у віці 86 років.

У суботу, 21 жовтня, помер знаменитий англійський футболіст Боббі Чарльтон.

Про це повідомляє BBC.

Легенді футболу було 86 років. Останні миті свого життя він провів у сімейному колі.

"Ми з глибоким сумом повідомляємо, що сер Боббі мирно помер рано вранці в суботу. Він перебував в оточенні своєї сім'ї", – йдеться в заяві його близьких.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.



Words will never be enough. — Manchester United (@ManUtd) October 21, 2023

Боббі Чарльтон прославився у складі "Манчестер Юнайтед", якому присвятив 17 років своєї кар'єри. У 606 матчах за "червоних дияволів" він забив 199 голів.

У складі "Манчестер Юнайтед" він тричі виграв чемпіонат Англії, раз виграв Кубок чемпіонів і Кубок Англії, чотири рази завоював Суперкубок Англії.

Від 1968-го до 1970 року Чарльтон виступав за збірну Англії, яку 1966 року привів до перемоги на домашньому чемпіонаті світу.

За підсумками 1966 року Боббі був визнаний найкращим гравцем Європи та отримав "Золотий м'яч".

За англійську збірну Чарльтон зіграв 106 поєдинків та записав на свій рахунок 49 забитих м'ячів.

Чарльтон є одним із тих, хто вижив у Мюнхенській авіакатастрофі 1958 року, в якій загинули гравці та тренерський штаб "Манчестер Юнайтед".

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