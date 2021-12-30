Повернення року: іменитий український тренер очолив "Чорноморець"

Роман Григорчук знову працюватиме з одеською командою.

Відомий український тренер Роман Григорчук очолив одеський "Чорноморець".

Контракт "моряків" із 56-річним фахівцем підписано на три роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

На посаді керманича одеситів Григорчук змінив Юрія Мороза, який налаштував проти себе уболівальників команди через великою кількістю орендованих гравців київського "Динамо".

"Я дуже радий поверненню в дорогий для мене "Чорноморець", до прекрасної Одеси та до улюблених, неймовірних уболівальників. У нас попереду багато роботи на зборах, але я вже з нетерпінням чекаю на поновлення сезону та першого матчу на домашньому стадіоні.

А поки що хочу привітати всю велику родину "Чорноморця" з прийдешнім новим роком, побажати міцного здоров'я та благополуччя. Разом з новим тренерським штабом робитимемо все, щоб наступного року у вболівальників команди було більше позитивних емоцій" - заявив Григорчук одразу після призначення.

Саме з Романом Грогорчуком пов'язані найгучніші досягнення "Чорноморця" в сучасній історії. Він вже очолював одеський клуб від 2010-го до 2014 року.

За цей час він виводив команду до єврокубків, де зумів дійти до 1/16 фіналу Ліги Європи. Також під керівництвом Григорчука "моряки" грали в фіналі Кубка України.

Останнім місцем роботи Григорчука був солігорський "Шахтар", який він залишив у липні цього року.

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