Працював з Ібрагімовичем та Погба: помер відомий футбольний агент - ЗМІ

Працював з Ібрагімовичем та Погба: помер відомий футбольний агент - ЗМІ

Один з найбільш впливових футбольних агентів світу Міно Райола помер на 55-у році життя.

54-річний нідерландський агент італійського походження помер після хвороби.

Про це повідомив італійський журналіст Танкреді Палмері.

Нідерландець італійського походження був прооперований у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані через захворювання легенів, яке не було пов'язане з Covid-19.

Райола представляв інтереси Златана Ібрагімовича, Поля Погба, Ерлінга Голанда, Джанлуїджі Доннарумми, Маттейса де Лігта, Марко Верратті, Генріха Мхітаряна та багатьох інших футболістів.

Нагадаємо, що український ватерполіст Олег Голодніков загинув у Маріуполі від прямого влучення снаряда російських окупантів до його будівлі.

Читайте також:

Шапаренко - про війну в Україні: будинку моїх батьків на Донеччині вже немає

"Не хочу асоціюватися з військовим злочинцем": колишній латвійський санкар Путінс змінив своє прізвище

"Усі будуть готові грати за Україну, за наших військових": лідер волейбольної збірної - про участь у ЧС-2022