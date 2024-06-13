Проти України не зіграє: Мессі відмовився брати участь в Олімпіаді-2024

Лео не виступатиме у складі збірної Аргентини на Іграх у Парижі.

Зірковий форвард "Інтера" Маямі Ліонель Мессі не зіграє у футбольному турнірі Олімпіади-2024.

36-річний восьмиразовий володар "Золотого м'яча" вирішив не виступати за олімпійську збірну Аргентини на Іграх у Парижі, оскільки хоче відпочити після того, як у складі "альбіселесте" візьме участь у Кубку Америки-2024.

"Я говорив з тренером олімпійської збірної Хав'єром Маскерано. Ми обидва розуміємо ситуацію. Важко поїхати на Олімпіаду після Кубка Америки.

Я уже не в тому віці, щоб грати всюди. Мені потрібно обирати ретельно, було б занадто зіграти на двох поспіль турнірах. Мені пощастило ще раніше позмагатися на Олімпіаді, виграти її. Це був неймовірний досвід у футболі", – заявив Мессі в інтерв'ю ESPN.

Зазначимо, що Мессі разом з аргентинською збірною вигравав "золото" Олімпійських ігор-2008 у Пекіні. Також він у складі національної команди став переможцем Кубка Америки-2021 та чемпіонату світу-2022.

Кубок Америки-2024 триватиме від 21 червня до 15 липня. Збірна Аргентини зіграє у групі А проти Перу, Чилі та Канади.

Футбольний турнір Олімпійських ігор-2024 відбудеться від 24 липня до 9 серпня. Аргентинці позмагаються у квартеті B, де їхніми суперниками стануть Україна, Марокко та Ірак.

Згідно з регламентом, у футбольному турнірі Олімпіади можуть узяти участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожна команда може внести до заявки із 18 футболістів лише трьох виконавців, які старші цього віку.

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