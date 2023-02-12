ПСЖ – Баварія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Парижани та мюнхенці позмагаються за путівку до чвертьфіналу головного клубного євротурніру.

У вівторок, 14 лютого, французький ПСЖ і німецька "Баварія" зійдуться в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Поєдинок відбудеться в Парижі на стадіоні "Парк де Пренс". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Матч-відповідь між командами буде зіграний в середу, 8 березня, на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Де дивитися матч ПСЖ – Баварія

На території України поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ і "Баварією" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO. Текстова онлайн-трансляція зустрічі буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч ПСЖ – Баварія

Букмекери приблизно однаково оцінюють шанси команд на перемогу в майбутньому поєдинку. На виграш парижан можна поставити з коефіцієнтом 2,67. Нічия – 3,80. Звитяга мюнхенців – 2,57.

На те, що ПСЖ за сумою двох матчів зможе пробитися до 1/4 фіналу, приймаються ставки з коефіцієнтом 2,37. Прохід "Баварії" до чвертьфіналу оцінюєтся коефіцієнтом 1,66.

Читайте також:

Заробив пенальті: Малиновський допоміг "Марселю" здобути перемогу та наблизитися до ПСЖ (відео)

Історичне досягнення Луніна: "Реал" у шаленій гольовій перестрілці виграв Клубний чемпіонат світу

Бундесліга: "Баварія" розбила клуб українського футболіста-зрадника, "Боруссія" Д вийшла на друге місце