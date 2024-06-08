Roland Garros-2024: визначилися фіналісти чоловічого турніру

Стали відомі обидва фіналісти чоловічого одиночного турніру Roland Garros-2024.

У вирішальному матчі турніру Grand Slam зіграють іспанець Карлос Алькарас та німецький тенісист Александр Звєрєв.

У боротьбі за путівку до фіналу Алькарас здолав італійця Янніка Сіннера, який від наступного тижня стане першою ракеткою світу. П'ятисетовий матч закінчився з рахунком 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.

Своєю чергою, Звєрєв у півфіналі здобув перемогу над норвежцем Каспером Руудом. Для цього йому вистачило чотирьох партій – 2:6, 6:2, 6:4, 6:2.

Для Алькараса та Звєрєва це буде перший у кар'єрі фінал Roland Garros. 21-річний іспанець є дворазовим переможцем турнірів Grand Slam (US Open-2022 та Wimbledon-2023). 27-річний німець ще не вигравав титулів на мейджорах.

Фінальний матч одиночного чоловічого розряду Roland Garros-2024 заплановано на неділю, 9 червня.

Раніше повідомлялося, що визначилися фіналістки Roland Garros-2024 у жіночому одиночному розряді.

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