Повістка на роботу: що відомо про вручення документа керівником

В Україні військовозобов'язаним можуть вручати повістки просто на робочому місці. Ця норма не є новою, адже ще до 18 травня - набрання чинності нового закону - у керівників підприємств були обов'язки вести військовий облік, повідомляти про своїх працівників до ТЦК.

Про це розповів "Фокусу" речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Тепер керівники підприємств після отриманням розпорядження начальника РДА про проведення заходів мобілізації або розпорядження начальника ТЦК про виклик резервістів та військовозобов'язаних повинні видати наказ про проведення оповіщення осіб призовного віку, способи їхнього доставлення до військкоматів тощо.

"Також вони повинні організувати через відповідальних осіб здійснення оповіщення у робочий час працівників підприємств шляхом вручення повісток під особистий підпис. Повістки для оповіщення надаються представниками ТЦК разом з відповідним розпорядженням. Повідомити письмово у триденний строк до ТЦК та СП про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов'язаними вимог законодавства", - наголосив Ігнатьєв.

Окрім того роботодавці провинні забезпечити прибуття військовозобов'язаних до пунктів збору або до військових частин, а також інформувати ТЦК та СП про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

Представник ТЦК наголошує, що порушення законодавства може обернутися штрафом від 2 тис. до 3,5 тис.неоподаткованих мінімумів доходів громадян - це від 34 тис. до 59,5 тис. грн.

"Штрафи накладаються на керівників підприємств, тобто на посадових осіб. Норма працювала і до того, але зараз іншим законом підняли штрафи", - пояснив Роман Істомін.

Нагадаємо, за постановою Кабміну, роботодавці повинні вручати повістки і доправляти працівників до ТЦК. Зокрема, передбачено обов'язок роботодавців забезпечувати інформаційний складник щодо оповіщення про мобілізацію. Протягом трьох днів роботодавець повинен прозвітувати про результат оповіщення до ТЦК.

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