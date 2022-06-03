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Російські окупанти вбили чемпіона Європи зі стрільби з лука

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Російські окупанти вбили чемпіона Європи зі стрільби з лука

Facebook Олександра Онищука

Український лучник Олександр Онищук віддав життя, захищаючи батьківщину від російських загарбників.

Повномасштабна війна, яку розпочала Російська Федерація, забрала життя ще одного захисника України. У боях з окупантами загинув український лучник Олександр Онищук.

Трагічну новину повідомила на своїй сторінці у Facebook Рівненська обласна федерація зі стрільби з лука.

"Страшна звістка прийшла з фронту: нашого уславленого лучника Олександра Онищука забрала проклята війна. Сашко був майстром спорту України, чемпіоном Європи, чемпіоном України, переможцем багатьох змагань. Правду кажуть, що війна забирає найкращих. Спочивай з миром, козаче, пам'ять про тебе буде вічною…", - йдеться в повідомленні.

Останнім часом Олександр працював тренером зі стрільби із лука Березнівської КДЮСШ. Після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого Онищук став на захист своєї батьківщини від загарбників.

Facebook Олександра Онищука / ©
Facebook Олександра Онищука

Раніше міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт назвав кількість спортсменів, які захищають Україну від російських окупантів.

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