Російські окупанти вбили чемпіона Європи зі стрільби з лука

Російські окупанти вбили чемпіона Європи зі стрільби з лука

Український лучник Олександр Онищук віддав життя, захищаючи батьківщину від російських загарбників.

Повномасштабна війна, яку розпочала Російська Федерація, забрала життя ще одного захисника України. У боях з окупантами загинув український лучник Олександр Онищук.

Трагічну новину повідомила на своїй сторінці у Facebook Рівненська обласна федерація зі стрільби з лука.

"Страшна звістка прийшла з фронту: нашого уславленого лучника Олександра Онищука забрала проклята війна. Сашко був майстром спорту України, чемпіоном Європи, чемпіоном України, переможцем багатьох змагань. Правду кажуть, що війна забирає найкращих. Спочивай з миром, козаче, пам'ять про тебе буде вічною…", - йдеться в повідомленні.

Останнім часом Олександр працював тренером зі стрільби із лука Березнівської КДЮСШ. Після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого Онищук став на захист своєї батьківщини від загарбників.

Facebook Олександра Онищука

Раніше міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт назвав кількість спортсменів, які захищають Україну від російських окупантів.

Читайте також:

У боях з російськими окупантами загинули два українські паверліфтери

Чемпіон Європи з рукопашного бою загинув, захищаючи Україну від російських окупантів

Російські окупанти вбили українського пілота-дрифтера під Черніговом