Проспорт
99
1 хв

"Шахтар" домовився про трансфер ще одного бразильця – ЗМІ

"Гірники" підпишуть 18-річного півзахисника "Флуміненсе" Ісаке.

Максим Приходько
Ісаке

Ісаке / instagram.com/isaque_oficial07

Донецький "Шахтар" домовився з бразильським "Флуміненсе" про трансфер атакувального хавбека Ісаке.

Про це повідомляє Globo Esporte. Також цю інформацію підтверджує "ТаТоТаке".

За даними Globo Esporte, сума трансферу 18-річного бразильця становитиме 12 мільйонів євро (10 млн євро фіксована сума і ще 2 млн євро бонусів).

Також в угоді буде передбачено, що "Флуміненсе" отримає 10% від суми наступного продажу гравця.

Раніше бразильський клуб відхилив обидві пропозиції "гірників", перша з яких становила 7 мільйонів євро, а друга – 9 мільйонів євро. Зараз сторони начебто дійшли згоди щодо фінансових аспектів переходу.

Ісаке – вихованець "Флуміненсе". 2024 року він у складі юнацької команди Флуміненсе U-17 виграв чемпіонат та Кубок Бразилії.

Цього року півзахисник став гравцем першої команди "Флуміненсе", за яку встиг провести 11 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Раніше "Шахтар" оголосив про підписання вінгера бразильського "Сан-Паулу" Лукаса Феррейри.

Свій наступний матч підопічні Арди Турана проведуть у четвер, 28 серпня, на виїзді проти швейцарського "Серветта" у межах поєдинку-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Перша гра між командами завершилася внічию 1:1.

99
