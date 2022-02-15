У Іспанії під час футбольного матчу прожектор на смерть розчавив фаната

А один із уболівальників опинився в лікарні з травмою голови.

Трагічний інцидент трапився під час поєдинку п'ятого за силою дивізіону Іспанії між " Лененсе " та " Леальтад де Віллавічіоса ".

Про це повідомляє Eldesmarque.

Зазначається, що поєдинок було зупинено в другому таймі через падіння прожектора на трибуни. Як з'ясувалося, він розчавив одного з фанатів, який помер у реанімації через травми, несумісні з життям. Ще один опинився у лікарні із травмою голови.

Так, причиною падіння став сильний вітер. За повідомленнями з Іспанії, спочатку на прожектор упав рекламний щит. Клуб "Лененсе" розпочав розслідування інциденту, а наступні матчі чемпіонату розпочнуться з хвилини мовчання.

Щодо жертви, то ним виявився 66-річний Хосе Мануель.

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