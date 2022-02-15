В Одеській області перевірятимуть документи та автівки: що сталося

СБУ почала контрдиверсійні навчання в регіоні.
Від 15 лютого в Одеській області розпочнуться контрдиверсійні навчання. Тренування охоплять всю територію регіону та завершаться до початку березня. Їх організує координаційна група Антитерористичного центру при СБУ.
Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України в Одеській області.
Одеситів попередили, що під час навчань військові будуть:
- частково обмежувати пересування людей та транспорту
- перевіряти документи, що засвідчують особу
- проводити огляд автомобілів
Жителів попросили із розумінням поставитися до перевірок та носити з собою паспорт або інший документ, який засвідчує особу.
В СБУ зазначили, що навчання не порушуватимуть законодавство та не обмежуватимуть права і свободи людини. В першу чергу силові структури відпрацьовуватимуть алгоритми захисту об’єктів підвищеної небезпеки, державних структур, військових баз.
Раніше стало відомо, що військовослужбовці Національної гвардії України беруть участь у масштабних навчаннях "Заметіль-2022" щодо управління угрупованнями військ (сил) під час ведення бойових дій.
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