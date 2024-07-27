Україна виступила у першому фіналі Олімпіади-2024: результат

Вікторія Кесарь та Анна Письменська стали сьомими у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна.

На Олімпійських іграх-2024 в Парижі відбувся перший фінал за участю українських спортсменів. Вікторія Кесарь та Анна Письменська змагалися у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна серед жінок.

У фіналі українки посіли сьоме місце з восьми збірних, сумарно набравши 251,37 бала.

Перемогу здобули китаянки Чан Яні та Чень Ївень з результатом 337,68 бала.

"Срібло" виграли американки Сара Бейкон та Кассіді Кук (314,64 бала), а "бронзу" – Ясмін Гарпер і Скарлетт М'ю Дженсен з Великої Британії (302,28 бала).

Зазначимо, що це шоста поспіль перемога Китаю у жіночих синхронних стрибках з 3-метрового трампліна на Олімпійських іграх.

Таким чином, Китай має у своєму активі вже два "золота" на Іграх у Парижі. Раніше представники Піднебесної стали першими чемпіонами Олімпіади-2024, тріумфувавши у міксті стрільби з гвинтівки на дистанції 10 метрів.

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