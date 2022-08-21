Українець бив більше та точніше: статистичні підсумки бою Усик - Джошуа

Чемпіон WBO, WBA, IBF та The Ring Олександр Усик завдав значно більше ударів ніж його опонент у реванші проти Ентоні Джошуа.

У суботу, 20 серпня, українець Олександр Усик провів успішний захист титулів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі у реванші з британцем Ентоні Джошуа.

За підсумками дванадцяти раундів Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів -115-113, 116-112 та 113-115.

Однак згідно зі статистикою ударів CompuBox, українець мав перемогти одноголосним рішенням.

Усик наніс значно більше ударів, ніж його опонент: 712 проти 492. Також він перевершив Джошуа за кількістю точних ударів — 170 проти 124 у британця.

twitter.com/CompuBox

За точними джебами також переважає українець: 39 джебів досягли мети (з 397), тоді як його суперник влучив 23 рази (з 212 спроб). Статистика точних силових ударів теж виявилася на боці Усика: 315 проти 280.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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