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Українець став найкращим на чемпіонаті світу з паркуру

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Українець став найкращим на чемпіонаті світу з паркуру

Фото з відкритих джерел

У болгарській Софії відбулася планетарна першість із паркуру, де українець Богдан Колмаков виграв золоту медаль.

Українському спортсмену не було рівних у подоланні перешкод на швидкість.

Колмаков прийшов до фінішу першим за 21,26 секунди. У боротьбі за золоту нагороду наш співвітчизник на понад пів секунди обійшов нідерландця Тангі ван Схінгена.

Зазначимо, що раніше Колмаков виборов історичне "золото" Всесвітніх ігор-2022 в паркурі (також у дисципліні швидкість - прим), який вперше був представлений на змаганнях.

Нагадаємо, Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу-2022 з греко-римської боротьби.

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