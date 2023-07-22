Українські стрибунки у висоту здобули подвійний подіум на етапі Діамантової ліги

Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх стали призерками престижних змагань у Монако.

Українські стрибунки у висоту Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх виграли медалі на дев'ятому етапі Діамантової ліги в Монако.

Геращенко стала срібною призеркою змагань, а Магучіх – бронзовою.

Обидві українки підкорили висоту 1,96 метра. Геращенко зробила це з першої спроби, а Магучіх – із другої.

Переможницею змагань з результатом 1,99 метра стала австралійка Нікола Оліслагерс.

Геращенко не змогла взяти цю висоту, а Магучіх після двох невдалих спроб перенесла планку на 2,01 метра, але також не зуміла її підкорити.

Ще одна українка Юлія Левченко посіла шосте місце, взявши висоту 1,93 метра.

Діамантова ліга. Монако. Стрибки у висоту (жінки)

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,99 метра

2. Ірина Геращенко (Україна) – 1,96 м

3. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,96 м

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6. Юлія Левченко (Україна) – 1.93 м

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