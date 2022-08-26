Українські тенісистки дізналися імена перших суперниць в основній сітці US Open

Зазначимо, що поєдинки цієї стадії будуть зіграні у понеділок, 29 серпня .

Так, Калініна (№49 WTA) на старті буде змагатися проти Бернарди Пери зі США (№51 WTA). Костюк (№72 WTA), своєю чергою, розпочне боротьбу в основі матчем з Майяр Шериф із Єгипту (№61 WTA).

Ястремська (№86 WTA) у першому колі поміряється силами проти 20-го номера посіву Медісон Кіз із США (№20 WTA), а Цуренко (№89 WTA) стартує поєдинком із четвертою сіяною іспанкою Паулою Бадосою (№4 WTA).

Також зазначимо, що боротьбу у кваліфікації продовжує Дар'я Снігур (№125 WTA), яка зуміла пробитися до фіналу кваліфікації US Open. У другому раунді кваліфікації українка у трьох сетах обіграла колишню 12 ракетку планети Яніну Вікмайєр (№526 WTA) із Бельгії. Зустріч тривала одну годину та 50 хвилин та завершилася з рахунком 2:6, 6:3, 6:3. Цікаво, що Дар’я під час другого та третього сета не віддала Вікмайєр жодної своєї подачі.

У матчі за вихід до основної сітки US Open Снігур зіграє 26 серпня з представницею Японії Нао Хібіно (№200 WTA). Раніше Дар'я ще не доходила до фіналу відбору на турнірах Grand Slam.

Раніше у кваліфікації US Open припинили свою участь українки - Катерина Байндль та Катаріна Завацька;

US Open триватиме від 29 серпня до 11 вересня 2022 року.

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