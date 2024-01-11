Українські тенісистки дізналися суперниць в основній сітці Australian Open-2024

Основна сітка Australian Open-2024 триватиме від 14-го до 28 січня в Мельбурні.

Стало відомо, з ким українські тенісистки позмагаються на старті основної сітки першого турніру Grand Slam нового сезону – Australian Open-2024.

До основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу автоматично потрапили чотири українки: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Марта Костюк.

Світоліна розпочне турнір матчем проти 18-річної Тейли Престон з Австралії (WTA №203), яка отримала вайлдкард від організаторів. У разі успіху Еліна далі зустрінеться з переможницею поєдинку між американкою Кайлою Дей (WTA №86) і болгаркою Вікторією Томовою (WTA №77).

Калініна в першому колі турніру зіграє проти нідерландки Аранчі Рус (WTA №50). У разі перемоги Ангеліна у другому раунді побореться проти "нейтральної" росіянки Анни Калінської (WTA №75) або тенісистки з кваліфікації.

Цуренко на старті Australian Open зійдеться з італійкою Лючією Бронцетті (WTA №56). Далі потенційною опоненткою українки є переможниця матчу між іспанкою Ребеккою Масаровою (WTA №94) та "нейтральною" білорускою Александрою Саснович (WTA №83).

Костюк стартуватиме на австралійському мейджорі матчем проти американки Клер Лю (WTA №104). У другому раунді Марта може зустрітися з переможницею дуелі між єгиптянкою Маяр Шериф (WTA №58) і бельгійкою Елізе Мертенс (WTA №29).

Зазначимо, що кількість українських тенісисток в основній сітці Australian Open-2024 може зрости, адже ще три наші співвітчизниці пробилися до фінального раунду кваліфікації: Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур. Вирішальні матчі за вихід до основи турніру вони зіграють 12 січня.

Нагадаємо, основна сітка Australian Open-2024 триватиме від 14-го до 28 січня в Мельбурні (Австралія).

Читайте також:

Світоліна в напруженій боротьбі програла фінал першого турніру 2024 року (відео)

"Повернення року": Світоліна отримала престижну нагороду від WTA

"Йди до дупи": зірковий російський тенісист укотре зганьбився своєю поведінкою на корті (відео)