Український футболіст залишив італійський клуб

Віктор Коваленко / © ФК "Емполі"

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Український півзахисник Віктор Коваленко залишив італійський "Емполі".

Про відхід 29-річного українського футболіста було оголошено на офіційній сторінці клубу в соцмережі X.

У лютому 2025 року Коваленко підписав контракт з "Емполі" до кінця сезону-2024/25.

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У складі італійського клубу українець провів вісім матчів у всіх турнірах та забив один гол.

Минулого літа з Віктором достроково розірвала контракт італійська "Аталанта".

Сезон-2023/24 українець провів на правах оренди саме в складі "Емполі".

За підсумками сезону-2024/25 "Емполі" посів 18-те місце в турнірній таблиці Серії А та вилетів до другого за престижністю дивізіону.

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