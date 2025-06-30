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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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559
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1 хв

Український футболіст залишив італійський клуб

Віктор Коваленко припинив бути гравцем "Емполі".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Віктор Коваленко

Віктор Коваленко / © ФК "Емполі"

Український півзахисник Віктор Коваленко залишив італійський "Емполі".

Про відхід 29-річного українського футболіста було оголошено на офіційній сторінці клубу в соцмережі X.

У лютому 2025 року Коваленко підписав контракт з "Емполі" до кінця сезону-2024/25.

У складі італійського клубу українець провів вісім матчів у всіх турнірах та забив один гол.

Минулого літа з Віктором достроково розірвала контракт італійська "Аталанта".

Сезон-2023/24 українець провів на правах оренди саме в складі "Емполі".

За підсумками сезону-2024/25 "Емполі" посів 18-те місце в турнірній таблиці Серії А та вилетів до другого за престижністю дивізіону.

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