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Український футболіст залишив італійський клуб
Віктор Коваленко припинив бути гравцем "Емполі".
Український півзахисник Віктор Коваленко залишив італійський "Емполі".
Про відхід 29-річного українського футболіста було оголошено на офіційній сторінці клубу в соцмережі X.
У лютому 2025 року Коваленко підписав контракт з "Емполі" до кінця сезону-2024/25.
У складі італійського клубу українець провів вісім матчів у всіх турнірах та забив один гол.
Минулого літа з Віктором достроково розірвала контракт італійська "Аталанта".
Сезон-2023/24 українець провів на правах оренди саме в складі "Емполі".
За підсумками сезону-2024/25 "Емполі" посів 18-те місце в турнірній таблиці Серії А та вилетів до другого за престижністю дивізіону.