Усик анонсував свій футбольний дебют: боксер зіграє на турнірі в Туреччині

Олександр гратиме за команду Першої ліги "Полісся" Житомир.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик анонсував свій футбольний дебют.

35-річний боксер зіграє за житомирський клуб "Полісся" на виставковому турнірі Winter Cup, який відбудеться в Туреччині від 3-го до 12 лютого.

"Любі друзі! Всім здрастуйте! Мене звуть Олександр Усік, і я дебютую за команду "Полісся" Житомир із Першої ліги. 3 лютого я дебютую за цю команду в Туреччині на Winter Cup. Поїхали, всім бокс, а потім футбол", - наводить слова Усика офіційний сайт харківського "Металіста".

Учасниками Winter Cup-2022 стануть два клуби УПЛ - "Верес", "Чорноморець" і дві команди Першої ліги - "Полісся" та "Металіст". Згідно з регламентом, кожна команда зіграє з кожною по одному матчу.

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