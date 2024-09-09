Визначився тріумфатор US Open-2024 (відео)

Перша ракетка світу, італійський тенісист Яннік Сіннер став переможцем чоловічого одиночного розряду US Open-2024.

У фіналі 23-річний італієць впевнено обіграв американця Тейлора Фріца. Поєдинок тривав 2 години 17 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:4, 7:5.

Відеоогляд матчу Яннік Сіннер – Тейлор Фріц

Сіннер вдруге в кар'єрі здобув титул серії Grand Slam. До цього він виграв Australian Open-2024.

Додамо, що в серпні 2024 року Яннік уникнув дискваліфікації за два провалених допінг-тести.

Нагадаємо, переможницею жіночого одиночного розряду US Open-2024 стала "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, яка у фіналі обіграла американку Джессіку Пегулу (7:5, 7:5).

Чемпіонкою жіночого парного розряду US Open-2024 стала українка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Оленою Остапенко.

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