Визначився тріумфатор US Open-2024 (відео)

Яннік Сіннер вдруге в кар'єрі здобув титул серії Grand Slam.
Перша ракетка світу, італійський тенісист Яннік Сіннер став переможцем чоловічого одиночного розряду US Open-2024.
У фіналі 23-річний італієць впевнено обіграв американця Тейлора Фріца. Поєдинок тривав 2 години 17 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:4, 7:5.
Відеоогляд матчу Яннік Сіннер – Тейлор Фріц
Сіннер вдруге в кар'єрі здобув титул серії Grand Slam. До цього він виграв Australian Open-2024.
Додамо, що в серпні 2024 року Яннік уникнув дискваліфікації за два провалених допінг-тести.
Нагадаємо, переможницею жіночого одиночного розряду US Open-2024 стала "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, яка у фіналі обіграла американку Джессіку Пегулу (7:5, 7:5).
Чемпіонкою жіночого парного розряду US Open-2024 стала українка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Оленою Остапенко.
Читайте також:
Костюк зазнала поразки та слідом за Світоліною вилетіла з US Open-2024 (відео)
Світоліна програла третій ракетці світу та не зуміла пробитися до 1/8 фіналу US Open-2024
Світоліна пояснила, чому не потиснула руку ексросіянці Аванесян, яка змінила громадянство