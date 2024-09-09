Определился триумфатор US Open-2024 (видео)

Янник Синнер во второй раз в карьере завоевал титул серии Grand Slam.
Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем мужского одиночного разряда US Open-2024.
В финале 23-летний итальянец уверенно обыграл американца Тейлора Фрица. Поединок длился 2 часа 17 минут и завершился со счетом 6:3, 6:4, 7:5.
Видеообзор матча Янник Синнер – Тейлор Фриц
Синнер во второй раз в карьере завоевал титул серии Grand Slam. До этого он выиграл Australian Open-2024.
Добавим, что в августе 2024 года Янник избежал дисквалификации за два проваленных допинг-теста.
Напомним, победительницей женского одиночного разряда US Open-2024 стала "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, которя в финале обыграла американку Джессику Пегулу (7:5, 7:5).
Чемпионкой женского парного разряда US Open-2024 стала украинка Людмила Киченок в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко.
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